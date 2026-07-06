Nottingham doveo i petog trenera u manje od godinu dana

Austrijski nogometni stručnjak Oliver Glasner novi je trener Nottingham Foresta, objavio je u ponedjeljak engleski premierligaš.
Na trenerskoj klupi “Šumara” naslijedit će Vitora Pereiru, koji je prošli tjedan dobio otkaz.
U manje od godinu dana Nottingham Forest je promijenio pet trenera. Prošlu sezonu započeo je sa Nunom Espiritom Santom na trenerskoj klupi, a nakon njega momčad su još vodili Ange Postecoglou, Sean Dyche i Vitor Pereira.
Glasner je peti trener u manje od godinu dana na klupi Nottingham Foresta. Iza njega je uspješan rad u Crystal Palaceu, s kojim je osvojio FA Kup 2025., a prošle sezone Konferencijsku ligu.
Bio je trener u LASK-u, Wolfsburgu, a sa Eintrachtom iz Frankfurta je 2022. osvojio Europsku ligu.
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