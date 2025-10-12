Nijemci oduševljeni Vuškovićem poručuju: ‘Vjerujemo da Tottenham neće prekršiti dogovor’

Podijeli :

Osamnaestogodišnji stoper Luka Vušković briljira u HSV-u, gdje je na posudbi iz Tottenhama.

U četiri nastupa zabio je pobjednički gol protiv Heidenheima, dvaput bio igrač utakmice i osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača rujna u Bundesligi. Sportski direktor Claus Costa potvrdio je da je postao važan dio momčadi i najavio njegov ostanak do kraja sezone.

“Željeli smo dovesti Vuškovića u ljetnom prijelaznom roku i to nam je pošlo za rukom. Igrač je od početka jasno pokazao da želi biti dio ove momčadi. Nismo ga htjeli preoteti Tottenhamu, već smo htjeli napraviti ono što je najbolje za Luku, ali i za njegov matični klub”, rekao je Costa pa dodao:

“On je vrlo uvjerljiv u obrani, karizmatičan igrač koji donosi puno momčadi. Nemamo ništa protiv da ostane što duže s nama.”

U ugovoru postoji klauzula koja omogućuje Tottenhamu da prijevremeno prekine posudbu u slučaju teže ozljede nekog svog braniča, no u HSV-u ne vjeruju da će Englezi iskoristiti tu opciju.

“Imali smo konstruktivne razgovore s Tottenhamom, to je jako profesionalan klub. Prate svoje igrače na posudbama i znaju kakva je Lukina situacija. Vjerujem da nas neće oslabiti ili prekršiti dogovor, ali shvaćam da će štititi svoje interese u slučaju najgoreg scenarija. Isto tako, svjesni su da Luka ovdje ima sve uvjete za rast te da se dobro snašao u ovoj sredini”, zaključio je Costa.

