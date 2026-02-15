Nije ni u Engleskoj sve savršeno: Premierligaš na blatnjavom gostovanju izborio osminu finala FA Cupa

Podijeli :

xJezxTighex PSI-23750-0057 via Guliver Image

U četvrtom kolu FA Cupa Wolves je u gostima kod četvrtoligaša Grimsbyja slavio s 1:0 golom Santiaga Buena. No, ono o čemu se u Engleskoj priča je stanje travnjaka na tom susretu.

Grimsby, klub iz istoimenog gradića iz istočne Engleske, natječe se u četvrtoj ligi engleskog nogometa i ove sezone su već srušili jednu veliku momčad. Bio je to Manchester United od kojeg su bili bolji u EFL Cupu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Protiv Wolvesa nisu mogli, ali dosta dobru pomoć travnjaka su imali u tom susretu. Gosti iz Premier lige sigurno nisu navikli na blatnjav travnjak u kojem je veliku ulogu imala kiša. “Vukovi” su se ipak uspjeli sabrati te su u 60. minuti golom Santiaga Buena došli do pobjede i plasmana u osminu finala FA Cupa.

The pitch conditions in Wolves’ FA Cup trip to Grimsby 😅 pic.twitter.com/rZLPi5AKNO — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 15, 2026

Ova utakmica pokazala je prave čari kup natjecanja, ali isto tako i da nije nogomet u Engleskoj u 21. stoljeću potpuno savršen, pogotovo izvan najskuplje i najpraćenije lige svijeta Premier lige.