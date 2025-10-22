Newcastle produžio ugovor s igračem koji je bio suspendiran zbog klađenja

Podijeli :

Action Images via Reuters/Lee Smith/Guliver Image

Talijanski nogometni reprezentativac Sandro Tonali (25) produžio je ugovor s Newcastleom za jednu sezonu, odnosno do lipnja 2029. godine, objavili su u srijedu britanski mediji.

Ta suradnja može potrajati i duže, budući da engleski premierligaš ima opciju produženja za još godinu dana.

Talijanski veznjak je u redove “Svraka” stigao u ljeto 2023. iz AC Milana u transferu vrijednom 59 milijuna eura. No, u listopadu te godine Talijanski nogometni savez izrekao mu je suspenziju od deset mjeseci zbog kršenja pravila o klađenju.

Unatoč suspenziji Newcastle je stao uz Tonalija, a on im se je odužio dobrim igrama i produženjem ugovora. Tonali je prošle sezone u dresu Newcastlea upisao šest golova i tri asistencije u svim natjecanjima.

Za talijansku reprezentaciju je u 29 nastupa zabio tri pogotka i tome je dodao četiri asistencije.