Newcastle plaća visoku odštetu za novog menadžera

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AP Photo/Alexandra Beier via Guliver

Njemački stručnjak Matthias Jaissle postat će novi trener Newcastle Uniteda, nakon što je klub potvrdio odlazak Eddieja Howea, prenijeli su britanski mediji.

Kako navodi Sky Sports, engleski je klub postigao dogovor sa saudijskim Al Ahlijem o isplati odštete u iznosu od 9,5 milijuna eura za 38-godišnjeg trenera, koji će sa Svrakama potpisati četverogodišnji ugovor.

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Jaissle, koji je prethodno s uspjehom vodio RB Salzburg, trebala bi se već u subotu priključiti momčadi na priprema u španjolskoj La Mangi, gdje će prvi put raditi s novim igračima.

Njegov debi na klupi Newcastlea očekuje se sljedeće subote, kada će engleski sastav u prijateljskoj utakmici gostovati kod Valencije na stadionu Mestalla.

Odlazak Eddieja Howea službeno je potvrđen u petak, a klub je s objavom čekao dok ne završi pregovore s Al Ahlijem i osigura dolazak Jaisslea na mjesto šefa stručnog stožera.