Newcastle odbio 140 milijuna eura, ništa od najvećeg transfera ljeta?

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Liverpool je radio na dovođenju Alexandera Isaka iz Newscastlea, no The Telegraph javlja da je njegov klub odbio dvije ponude i poručio napadaču da ga ovog ljeta neće prodati.

Isak je zbog nediscipline i ranijeg napuštanja kampa početkom tjedna izbačen iz prve momčadi te mu je rečeno da će trenirati odvojeno, pa se činilo da je transfer sve izgledniji.

Ipak, engleski medij sada objašnjava da od prelaska na Anfield neće biti ništa te da je Newcastle odbio ponudu od 140 milijuna eura.

Isak je za Newcastle prošle sezone zabio 23 gola u 34 nastupa u Premier ligi, a imao je i šest asistencija. Liverpool je u ovom prijelaznom roku već napravio dva najveća transfera – doveli su Ekitikea za 95 milijuna eura te Wirtza za čak 125 milijuna.