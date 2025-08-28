Newcastle dogovorio transfer u vrhu napadu: Dolazi njemački reprezentativac

Newcastle posljednje vrijeme aktivno provodi u potrazi za napadačem. Nakon neuspješnih pokušaja za Ekitikea, Strand Larsena i Šeška, okrenuli su se njemačkom reprezentativcu.
Riječ je o Nicku Woltemadeu, napadaču Stuttgarta koji je eksplodirao prošle godine. U Bundesligi je zabio 12 golova, a to mu je omogućilo poziv u seniorsku reprezentaciju.
Osim toga, 23-godišnji Nijemac je ovo ljeto oduševio na Europskom prvenstvu U-21 gdje je zabio šest pogodaka u pet utakmica. Nažalost po njega, Njemačka je izgubila u finalu od Engleske.
Kako prenosi britanski novinar Craig Hope, sve je dogovoreno između klubova, a cifra bi trebala biti oko 75 milijuna funti. Ovaj transfer mogao bi omogućiti prelazak Alexandera Isaka u Liverpool.
