Neobičan potez Chelseaja: Stiže i drugi engleski reprezentativac pred mirovinom

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AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Dolaskom Xabija Alonsa na klupu Chelseaja iz korijena se promijenila transferna politika londonskog kluba.

Španjolski stručnjak inzistira na iskusnijim igračima koji će donijeti stabilnost svlačionici, nakon što je Chelsea u prethodne dvije sezone imao najmlađi sastav u Premier ligi.

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Plavi su tako na korak do realizacije dvaju velikih ljetnih poslova. Nakon što je postalo jasno da je na korak do prelaska na Stamford Bridge Danny Welbeck, Fabrizio Romano obznanio je kako će na istu adresu i Jordan Henderson.

Iskusni 35-godišnji engleski napadač Danny Welbeck nalazi se nadomak prijelaza na Stamford Bridge nakon što mu je Brighton dao dopuštenje za obavljanje liječničkih pregleda, prenosi BBC.

Bude li sve proteklo prema planu, Welbeck će potpisati dvogodišnji ugovor te se već sljedećeg tjedna priključiti novim suigračima na pripremama u Hong Kongu.

Welbeck iza sebe ima bogato iskustvo u engleskom nogometu — nosio je dresove Manchester Uniteda, Prestona, Sunderlanda, Arsenala, Watforda i Brightona. U Premier ligi odigrao je čak 400 utakmica i postigao 90 pogodaka, a za reprezentaciju Engleske upisao je 42 nastupa uz 16 golova.

U isto vrijeme, 36-godišnji Jordan Henderson sporazumno je raskinuo ugovor s Brentfordom kako bi kao slobodan igrač stigao u Chelsea. Prema pisanju stručnjaka za transfere Fabrizija Romana, sve je već dogovoreno s bivšim kapetanom Liverpoola.

Henderson je u prošloj sezoni upisao 34 nastupa pod vodstvom Keitha Andrewsa te izravno sudjelovao kod četiri pogotka. Prilikom oproštaja od Brentforda poručio je:

“Odlazim iz Brentforda s velikom zahvalnošću na prilici koju mi je klub pružio. Povratak u Premier ligu bio mi je izuzetno važan, a Brentford mi je pružio tu priliku. Nadam se da sam odigrao svoju ulogu i pomogao momčadi u važnom razdoblju. Bila mi je čast biti dio te priče.”

Dolaci Hendersona i Welbecka — nekadašnjih suigrača iz Sunderlanda — donijet će prijeko potrebno iskustvo momčadi koja je prošlu sezonu završila na skromnom 10. mjestu.

Zanimljivo, Chelsea u posljednje 123 utakmice u svim natjecanjima nije pružio niti jednu jedinu minutu igraču starijem od 30 godina — još otkako je 39-godišnji Thiago Silva odigrao svoj posljednji susret u svibnju 2024. godine. Pod vodstvom Xabija Alonsa na Stamford Bridgeu očito započinje potpuno nova era.