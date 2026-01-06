Nazire se drama u Liverpoolu: Posvađali se Slot i sportski direktor

Podijeli :

(AP Photo/Alastair Grant) via Guliver Image

Na Anfieldu se, prema tvrdnjama engleskih medija, pojavio novi izvor napetosti. Navodno je došlo do ozbiljnog neslaganja između trenera Arnea Slota i sportskog direktora Richarda Hughesa, a spor bi mogao imati velik utjecaj na tijek sezone, ali i na sudbinu jednog od najvećih mladih aduta kluba.

Kako se navodi, u središtu rasprave nalazi se 17-godišnji Rio Ngumoha. Dvojica ključnih ljudi sportskog segmenta Liverpoola imaju oprečne poglede na to koliko bi mladi nogometaš trebao sudjelovati u utakmicama Premier lige. Slot smatra da je prerano za veći kontinuitet nastupa u prvoj momčadi te zagovara oprezan razvoj, dok uprava kluba vjeruje da mu treba dati veću priliku odmah.

Nesuglasice su se, prema istim izvorima, dodatno produbile nakon ljetnog prijelaznog roka. Liverpool je tada ostao bez Luisa Díaza, a trener je inzistirao na dovođenju iskusnog ofenzivca, pri čemu su se spominjala imena poput Bradleyja Barcole i Malicka Fofane. Sportski sektor, međutim, preferirao je oslanjanje na mlade igrače iz vlastite škole, što je dovelo do otvorenog razilaženja u stavovima.

Iako se sve odvija daleko od očiju javnosti, izvori bliski klubu tvrde da su razgovori bili vrlo napeti i da nijedna strana zasad ne pokazuje spremnost na kompromis. Takva situacija dodatno pojačava dojam da Liverpool, uz izazove na terenu, prolazi i kroz osjetljivo razdoblje unutar same klupske strukture.

S obzirom na to da je klub posljednjih mjeseci već bio pod povećalom zbog nekoliko važnih odluka, ove informacije samo su dodatno raspirile priču o unutarnjim tenzijama. Čini se da se na Anfieldu trenutačno ne vodi borba samo za bodove, nego i za dugoročni smjer u kojem će se klub razvijati.