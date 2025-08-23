Navijači Tottenhama išarali mural posvećen novom pojačanju Arsenala

Eberechi Eze u subotu bi trebao postati novi igrač Arsenala, a već prije nekoliko dana mu je u sjevernom Londonu naslikan mural. Razlog za to je što su najpouzdaniji nogometni novinari, David Ornstein i Fabrizio Romano, objavili kako je sve gotovo. No, taj mural nije dugo stajao neokaljan na zidu jer su se u to umiješali navijači Tottenhama.
Iako je rivalstvo između Arsenala i Tottenhama veliko te čak prelazi u sfere mržnje, ovaj put to nije bio jedini razlog za šaranje murala. Naime, Eze je prije nekoliko dana bio na korak od potpisa za Spurse, ali su se u utrku, nakon ozljede Kaija Havertza, ponovno uključili Topnici.
Kako je Eze kao mladić bio član Arsenalove omladinske škole, dvojbe nije bilo gdje će engleski reprezentativac otići. Njegove oči bile su uprte samo u Arsenal te je nakon etape u Crystal Palaceu u južnom Londonu ponovno preselio na sjever glavnog grada Engleske.
Eze bi trebao biti predstavljen danas iako Arsenal od 18 sati i 30 minuta na Emiratesu započinje susret drugog kola Premier lige protiv Leedsa.
