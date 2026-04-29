Nastavljaju se muke po Mudrika, napadač Chelseaja doznao je novu lošu vijest

Ryan Crockett Every Second Media via Guliver Images

Ukrajinski nogometaš Mihajlo Mudrik našao se u središtu velikog skandala nakon što mu je izrečena četverogodišnja suspenzija zbog dopinga. Krilni napadač Chelseaja pokušava spasiti karijeru žalbom Sudu za sportsku arbitražu (CAS), nakon što mu je Engleski nogometni savez (FA) izrekao maksimalnu kaznu. Dvadesetpetogodišnji igrač odmah je pokrenuo pravni postupak, a saslušanje još nije zakazano, iako je jasno da ga očekuje zahtjevna borba, navodi Daily Mail.

Mudrik nije nastupio za Chelsea od 28. studenog 2024., kada je u Konferencijskoj ligi postigao pogodak protiv Heidenheima. Nedugo potom uslijedila je privremena suspenzija koja je sada prerasla u dugoročnu zabranu igranja.

Prema dostupnim informacijama, uzrok pozitivnog dopinškog nalaza je meldonij, zabranjena supstanca koja je i ranije izazivala kontroverze u sportu. Njezin tvorac Ivar Kalvins svojedobno je izjavio da lijek nije razvijen za sportaše, već za vojne potrebe, odnosno “sovjetske supervojnike” u uvjetima smanjenog kisika.

Mudrik od početka tvrdi da nije kriv. Unatoč suspenziji, nastavio je individualno trenirati kako bi zadržao formu, čak i izvan klupskog sustava. U kaznu bi mu se trebalo uračunati i razdoblje koje je već proveo izvan terena, pa bi zabrana mogla trajati do kraja 2028. godine.

Chelsea je Mudrika doveo iz Šahtara 2023. za 70 milijuna eura, uz dodatne bonuse od oko 30 milijuna, čime je postao jedno od najskupljih pojačanja u povijesti kluba. Ugovor s londonskim klubom traje do 2030. godine, uz mogućnost produljenja.

Ukrajinski reprezentativac sada se nada raspletu sličnom onome koji je imao Paul Pogba, kojem je prvotna četverogodišnja suspenzija nakon žalbe smanjena na 18 mjeseci, što mu je omogućilo povratak nogometu.