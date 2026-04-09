Nakon Salaha, iz Liverpoola odlazi još jedna legenda kluba

Andrew Yates Sportimage via Guliver Image

Prije nekoliko tjedana iz Liverpoola je stigla vijest da će jedan od najboljih igrača kluba svih vremena Mohamed Salah napušta klub. Sada je stigla još jedna velika vijest.

Iz Liverpoola su objavili kako će Andrew Robertson nakon skoro 10 godina u klubu napustiti redove Redsa. Škotski kapetan u Liverpool je stigao 2017. godine iz Hull Cityja te se brzo prometnuo u ključnog igrača.

Guardiola o Salahu: ‘Mislim da je ova utakmica prava prilika da mu kažem zbogom’ Evo koji bi klub mogao Salaha učiniti najplaćenijim nogometašem na svijetu

On i Trent Alexander-Arnold činili su najbolji bekovski par lige te su vodili klub do dva naslova prvaka u Premier ligi. U dresu Liverpoola Robertson je odigrao čak 373 utakimice, zabio je 13 golova te je upisao 69 asistencija. Do kraja sezone vjerojatno će povećati svoj učinak, a njegov sljedeći klub još nije poznat.

Robertson ovog ljeta ima i Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi gdje će svoju Škotsku povesti na prvo Svjetsko prvenstvo nakon 28 godina i natjecanja u Francuskoj. Škotska se nalazi u skupini s Brazilom, Marokom i Haitijem. To je praktički ista skupina kao i 1998. godine kada je umjesto Haitija u skupini bila Norveška.