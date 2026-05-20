Nakon afere sa špijunažom bijesni i navijači Southamptona: ‘Osjećamo se posramljeno i razočarano’

xGrahamxHuntx PSI via Guliver

Bijesni su i navijači Southamptona.

Osim što su kažnjeni tako da neće igrati utakmicu za ulazak u Premier ligu protiv Jakirovićevog Hull Cityja, Southampton se suočava i s bijesom navijača koji traže povrat novca.

Navijači Southamptona, uključujući navijačku udrugu Rainbow Saints, zatražili su povrat novca za otkazana putovanja na Wembley.

“Iako smo razočarani odlukom o izbacivanju Southamptona iz finala doigravanja, osjećamo se posramljeno i još smo više razočarani priznanjem kluba o tri kršenja pravila.

Igrači su naporno radili kako bi preokrenuli loš početak sezone, a mi navijači potrošili smo nebrojene sate i golem novac putujući po Engleskoj i Walesu po svim vremenskim uvjetima kako bismo ih bodrili. Zbog odluka koje su potpuno izvan naše kontrole, osjećamo se potpuno iznevjereno”, poručili su.

Navijači su također zatražili da klub vrati novac svima koji su putovali na obje polufinalne utakmice, uputi službenu ispriku, provede disciplinske mjere protiv odgovornih te pokrene internu istragu. Izrazili su i zabrinutost za pripravnika Williama Salta, koji je identificiran kao špijun, te pozvali klub da mu pruži “adekvatnu podršku“.

Aferu je otkrio Daily Mail Sport 7. svibnja kad je objavio priču o analitičaru prve momčadi Southamptona kojeg je osoblje Middlesbrougha zateklo kako se skriva iza drveta u njihovom trening kampu. Analitičar je pobjegao u obližnji golf klub, presvukao se i napustio područje. Engleska nogometna liga (EFL) potom je optužila Southampton za kršenje pravila.