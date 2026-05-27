Nakon 9 godina otišao je iz Liverpoola, ali od Premier lige se ne oprašta

Podijeli :

Maciej Rogowski/Ball Raw Images via Guliver

Andy Robertson je napustio Liverpool nakon devet godina nakon što je osvojio sve što se može osvojiti. Kako stvari stoje, Škot će karijeru nastaviti u Tottenhamu.

Tottenham je u zimskom prijelaznom roku bio zainteresiran za dovođenje Andyja Robertsona, ali Škot u tom trenutku nije bio spreman oprostiti se od Anfielda.

Sada je sve riješeno.

Robertson je brzo postigao dogovor o osobnim uvjetima sa Spursima, koji su se u posljednjem kolu spasili od ispadanja iz Premier lige, a ubrzo nakon toga dovršeno je i sve ostalo.

Zakazan je i liječnički pregled, tako da je potpisivanje ugovora ostalo samo formalnost.

Robertsona čeka nastup na Svjetskom prvenstvu sa Škotskom i bilo je logično da će pitanje nastavka karijere htjeti riješiti i prije okupljanja reprezentacije.

Čeka se, naravno, službena potvrda Tottenhama.