Na SP-u je bio na meti navijača, a sada je prelomio o svojoj budućnosti

Belgijski nogometni reprezentativac Jeremy Doku produljio je do lipnja 2031. godine ugovor s Manchester Cityjem, potvrdio je u četvrtak aktualni engleski doprvak.
Dosadašnji ugovor 24-godišnjaku je vrijedio do lipnja 2028. godine. U Manchester City Doku je došao 2023. iz francuskog Rennesa, a dosad je za klub s Etihada odigrao 131 utakmicu uz 22 pogotka.
Prošle sezone Doku je uz Haalanda bio ponajbolji igrač kluba iz Manchestera, ali i belgijske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, na kojem će nastupe pamtiti i po tome što je postao meta djela navijača koji se nisu mogli pomiriti s njegovom odlukom da kratko napusti reprezentaciju kako bi prisustvovao rođenju svoga djeteta.
Ovog ljeta se dogodila velika promjena u momčadi za koju igraju hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Nakon niza uspješnih godina otišao je španjolski trener Josep Guardiola, a zamijenit će ga Enzo Maresca.
„Uzbuđen sam zbog novog početka i uvjeren sam da će nam novi trener itekako odgovarati sa svojom nogometnom vizijom“, poručio je Doku nakon produljenja ugovora.
Prvi test za novog trenera i Manchester City bit će nedjeljna utakmica Community Shielda protiv prvaka Arsenala, koja se igra u nedjelju u 16 sati.
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