Na SP-u je bio na meti navijača, a sada je prelomio o svojoj budućnosti

Belgijski nogometni reprezentativac Jeremy Doku produljio je do lipnja 2031. godine ugovor s Manchester Cityjem, potvrdio je u četvrtak aktualni engleski doprvak.

Dosadašnji ugovor 24-godišnjaku je vrijedio do lipnja 2028. godine. U Manchester City Doku je došao 2023. iz francuskog Rennesa, a dosad je za klub s Etihada odigrao 131 utakmicu uz 22 pogotka.

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Prošle sezone Doku je uz Haalanda bio ponajbolji igrač kluba iz Manchestera, ali i belgijske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, na kojem će nastupe pamtiti i po tome što je postao meta djela navijača koji se nisu mogli pomiriti s njegovom odlukom da kratko napusti reprezentaciju kako bi prisustvovao rođenju svoga djeteta.