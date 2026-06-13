Mourinho ga je zamijenio u Realu, a on je sada na korak od preuzimanja premierligaša

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LePictorium via Guliver Image

Engleski prvoligaš Fulham nedavno je ostao bez svog trenera Marca Silve koji je preselio u Benficu koja je također ostala bez svog vođe na klupi Josea Mourinha. Razlog za to je odlazak portugalskog trenera u Madrid gdje je drugi put u svojoj karijeri preuzeo klupu Real Madrida.

Tamo je do kraja sezone na klupi sjedio bivši igrač Reala Alvaro Arbeloa. On se nije proslavio na klupi Los Blancosa te je u jednom koncu u potpunosti izgubio svlačionicu. Posvađao se s Danijem Ceballosom, a nekoliko dana nakon toga su se na treningu sukobili Aurelien Tchouameni i Federico Valverde.

Real mu nije ni namjeravao produžiti suradnju jer se od početka počelo pisati o Joseu Mourinhu koji je u četvrtak predstavljen na klupi Reala. Neće ipak Arbeloa biti bez posla jer, kako javljaju brojni strani mediji, Španjolac je na pragu preuzimanja ranije spomenutog Fulhama.

Tako je Mourinhov odlazak iz Benfice pokrenuo pravu lančanu reakciju. Njegov odlazak iz Benfice otvorio je prostor Marcu Silvi za dolazak u portugalski klub, a njegovim odlaskom Arbeloa je dobio priliku preuzeti klupu premierligaša. Inače, Arbeloa ima iskustvo iz Premier lige jer je svojevremeno igrao u Liverpoolu.

Arbeloa je na klupi Reala vodio 28 utakmica te je u prosjeku osvajao dva boda po utakmici.