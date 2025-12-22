Modriću u Milan stiže napadač iz Premier lige

Njemački centarfor Niclas Füllkrug (32), koji ove sezone još nije zabio u dresu West Hama, u siječnju dolazi na polugodišnju posudbu u AC Milan, objavili su talijanski mediji, dodavši kako su dva kluba dogovorila detalje sporazuma o posudbi.

Füllkrug bi trebao obaviti liječnički pregled u Milanu prije Božića. Mediji navode da je njemački nogometaš pristao na smanjenje plaće da bi ubrzao dogovor o posudbi AC Milanu .

Na kraju sezone Milan će moći otkupiti Füllkrugov ugovor, a mediji procjenjuju da će ga to koštati između 11 i 13 milijuna eura.

Füllkrug je stigao u West Ham u ljeto prošle godine iz Borussije Dortmund, i to nakon odlične sezone u njemačkom klubu u kojoj je upisao 15 golova i 10 asistencija. No, u Engleskoj nije uspio ponoviti formu iz Bundeslige. Prošle sezone mučile su ga ozljede, a ove nije zadobio povjerenje trenera Nuna Espirita Santa. U posljednjih šest susreta Fullkrug je odigrao tek 28 minuta.

Za njemačku reprezentaciju Fullkrug je u 24 utakmice postigao 14 pogodaka, ali u kvalifikacijama za SP 2026. nije odigrao niti minute.