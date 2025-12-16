Modrićev Milan novo pojačanje pronašao u Premier ligi?

Podijeli :

via Guliver

Drugoplasirana momčad talijanskog prvenstva AC Milan, za kojeg igra hrvatski reprezentativac Luka Modrić, želi u zimskom prijelaznom roku dovesti centarfora West Hama Nijemca Niclasa Füllkruga (32), objavili su britanski mediji.

Talijanski klub želi Füllkruga dovesti na polugodišnju posudbu s mogućnošću otkupa njegovog ugovora na kraju sezone. Londonskom klubu bi, pak, više odgovarala prodaja Füllkruga, jer bi tim novcem mogao financirati pojačanja u siječnju, procjenjuju britanski mediji. Osim Milana, za Füllkruga interes pokazuje i Wolfsburg.

Modrićev suigrač i dalje je ‘out’, ipak će morati na operaciju?

Njemački centarfor je stigao u West Ham u ljeto prošle godine iz Borussije Dortmund, a engleski klub je za njega platio 27 milijuna eura odštete. Veći dio prošle sezone propustio je zbog ozljeda, te je zabio samo tri pogotka. U West Hamu su se nadali da će ove sezone Füllkrug pokazati formu iz sezone 2023/24., kada je upisao 15 golova i 10 asistencija.

No, uslijedilo je još jedno razočaranje. Füllkrug se ove sezone još nije upisao u strijelce u devet odigranih utakmica. Trener West Hama Nuno Espirito Santo ima sve manje povjerenja u njega i u posljednjih pet susreta Füllkrug je odigrao tek 28 minuta.

Za njemačku reprezentaciju Füllkrug je u 24 utakmice postigao 14 pogodaka.