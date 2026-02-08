Modrićev klub lakoćom pobijedio klub koji na tablici ima -7 sedam bodova

Podijeli :

U 31. engleskog Championshipa, druge lige, Swansea City je slavio protiv posljednjeg Sheffielda Wednesdaya s uvjerljivih 4:0.

U 19. minuti su Velšani slomili otpor slabašnog Sheffielda. Strijelac za vodstvo bio Portugalac Goncalo Franco. Do poluvremena nije bilo pogodaka, a na sljedeću loptu u mreži morali smo čekati do 70. minute kada je nesuđeni dinamovac Žan Vipotnik pogodio za 2:0. Slovenac je osam minuta kasnije zabio i za 3:0, a za konačnih 4:0 je u 88. minuti pogodio Malick Yalcouye.

Ovom pobjedom je Swansea nastavio lov na Premier ligu iako se nalaze na 15. mjestu. No, šesto mjesto, koje vodi u doigravanje za elitni rang engleskog nogometa, bježi im samo pet bodova. Do kraja sezone ostalo je 15 kola pa je vremena poprilično kako bi klub u kojem je suvlasnik Luka Modrić.

Što se tiče Sheffielda, oni su na posljednjem mjestu s -7 bodova. EFL im je oduzeo bodove zbog loše financijske situacije, a pitanje je u kojoj će ligi sljedeće sezone Sheffield nastaviti svoj nogometni put.