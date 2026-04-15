Mladi Vatreni gura svoj klub prema opstanku: Dvije ključne asistencije protiv favorita u samo pet dana!

CraigxCowanx xEveryxSecondxMediax via Guliver

Mladi reprezentativac Hrvatske u pet dana dvaput je asistirao.

Portsmouth je član Championshipa ove sezone, a u završnici sezone prijeti mu i pad u treći rang.

POVEZANO John Terry kupuje engleski klub

Kako se to ipak ne bi dogodilo, u posljednje se dvije utakmice pobrinuo i novopečeni mladi reprezentativac Hrvatske Adrian Segečić, koji je u pet dana upisao dvije asistencije u isto toliko važnih pobjeda svoje momčadi.

Nakon što je to napravio proteklog vikenda u slavlju 1:0 kod tad četvrtog Middlesbrougha, sad je to ponovio u 2:0 domaćoj pobjedi nad drugoplasiranim Ipswichem. Bilo je to u 42. minuti, kad je precizno ubacio iz kornera, a najviši u skoku te najjači u duelu bio je Conor Shaughnessy. Samo dvije minute poslije, opet se lopta našla u gostujućoj mreži, a tamo ju je smjestio Colby Bishop.

Segečić dosad u sezoni ima šest golova i četiri asistencije u Championshipu.

Četiri kola prije kraja sezone, Portsmouth se nalazi na 19. mjestu s 48 bodova, odnosno ima četiri boda više u odnosu na 22. Oxford, koji je prvi ispod crte.