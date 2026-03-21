Mladi srpski reprezentativac zabio gol za Arsenalove kadete pa zbog crvenog kartona golmana morao stati između vratnica

Foto: Arsenal.com

U poslijepodnevnim satima u Engleskoj odigran je susret Premier lige za ekipe ispod 18 godina, odnosno za kadete, između Arsenala i Fulhama koji je završio 2:2.

Prvi gol na utakmici zabio je 18-godišnji Louis Zečević-John koji nastupa za mlade reprezentacije Srbije iako ima korijene s Kube te iz Bosne i Hercegovine odakle mu je majka. On je za vodstvo Topnika zabio u 16. minuti susreta, a do 59. minute Fulham je preokrenuo susret na 2:1.

U 81. minuti je Arsenalov vratar Remi Lupinski zaradio crveni karton, a kako Topnici više nisu imali zamjene na gol je stao Zečević-John. Na kraju se to isplatilo jer je u 92. minuti Luis Munoz, 14-godišnji Arsenalov talent pogodio za 2:2.

Inače, mladi Munoz je ranije ove sezone u utakmici Lige prvaka mladih protiv Bayerna iz Munchena oborio rekord kao najmlađi debitant u povijesti tog natjecanja.