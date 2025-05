Milan odbio ponudu od 60 milijuna eura za svog veznjaka

Talijanski AC Milan odbio je prvotnu ponudu Manchester Cityja za veznjaka Tijjanija Reijndersa (26), ali očekuje se nova ponuda engleskog kluba, objavili su britanski mediji.

No, to neće pokolebati engleski klub, te se očekuje nova ponuda, koja bi trebala iznositi 70 milijuna eura. Reijndersa ugovor s “Rossonerima” veže do lipnja 2030. godine, pa Milan može tražiti visoku odštetu. Otočki mediji procjenjuju da će Talijani tražiti barem 90 milijuna eura odštete.