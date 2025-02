Mijatović: Haaland želi u Real, znam to iz pouzdanog izvora

Podijeli :

Cody Froggatt Sportimage via Guliver

Erling Haaland je prije mjesec dana produljio ugovor s Manchester Cityjem za kojeg je sada vezan do 2034. godine.

O njemu je u programu El Chiringuito TV-a govorio Predrag Mijatović, bivši napadač i sportski direktor Real Madrida te istaknuo da bi Norvežanin mogao stići u Real unatoč ugovoru.

“Mislim da će se to dogoditi. On nije javno rekao tu želju, ali ja iz pouzdanog izvora znam da bi on volio biti igrač Real Madrida. Znam to. Ne pitajte me kako znam, ali znam. Predložite li mu mogućnost dolaska u Real, mislim da ne bi o tome dvojio“, rekao je Mijatović.