Manchester United prodaje osmoricu igrača da bi doveli jednoga?!

Podijeli :

Guliver Image

Momčad s Old Trafforda još ne zna tko će ih voditi sljedeće sezone, ali uprava je zacrtala pojačanje koje želi u svojim redovima.

Radi se o 23-godišnjem Elliotu Andersenu, veznjaku Nottingham Foresta i povremenom reprezentativcu Engleske.

Britanski mediji procjenjuju da bi njegov transfer stajao oko 100 milijuna funti, odnosno 115 milijuna eura, a Manchester United planira prodati osmoricu igrača kako bi prikupili iznos.

Old Trafford sigurno napuštaju Tyrell Macacia, Jadon Sancho i Casemiro.

Klub očekuje da će na prodaji Marcusa Rashforda i Rasmusa Højlunda zaraditi najmanje 70 milijuna eura. Osim njih, na listi za odlazak nalaze se i Joshua Zirkzee, André Onana i Manuel Ugarte.