Manchester United pobjedom protiv Chelseaja ostvario uspjeh na koji je čekao više od 40 godina

Podijeli :

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Manchester United je u subotu navečer s minimalnih 1:0 pobijedio Chelsea na Stamford Bridgeu.

Osim što su time napravili veliki korak prema plasmanu u Ligu prvaka prvi put nakon sezone 2023./2024., Crveni vragovi ostvarili su i veliki uspjeh.

VIDEO / Manchester United produljio krizu Chelseaja i napravio ogroman korak prema Ligi prvaka

Naime, gostujućom pobjedom protiv Chelseaja United je na svoja gostujuća slavlja u ovoj sezoni dodao još jedno veliko ime. Osim Bluesa, Manchester je porazio i Liverpool i Arsenal na gostovanju.

Za veliki klub kao što je United to ne bi trebao biti šok, no posljednji put kad su Crveni vragovi porazili ta tri kluba u istoj sezoni domaćeg prvenstva igrala se sezona 1984./1985. To znači da Premier liga još nije postojala, nego se igrala takozvana Prva divizija, a isto tako na klupi Uniteda nije bio legendarni Sir Alex Ferguson koji je na klupu Uniteda sjeo 1986. godine.