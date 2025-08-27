Manchester United opet se izblamirao, ispao je u kupu od četvrtoligaša!

Podijeli :

Jez Tighe PSI-22699-0097 via Guliver Images

Nakon razočaravajućeg otvaranja nove sezone Premier lige Manchester United doživio je pravi šok ispadanjem od četvrtoligaša Grimsbyja u EFL kupu.

Zadnjih desetak godina nije lako biti navijač Manchester Uniteda, a nakon najnovije blamaže neće biti nimalo lakše.

United je u gostima kod četvrtoligaša Grimsbyja, dakle člana League Two, doživio kolaps i ispao porazom nakon raspucavanja jedanaestercima. Poslije 90 minuta bilo je 2:2, a u penalima 12-11.

Nakon poraza od Arsenala i remija s Fulhamom u prva dva kola Premier lige, trener Uniteda Ruben Amorim na travnjak je protiv Grimsbyja poslao malo izrotiran sastav, ali svejedno jak – Onana, Fredricson, Maguire, Heaven, Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu, Diallo, Cunha i Šeško.

Međutim, na poluvremenu je Grimsby vodio 2:0 golovima Vernama i Warrena u 22. odnosno 30. minuti. U oba navrata Unitedov vratar Onana morao je bolje reagirati.

Amorim je odmah reagirao uvođenjem Mbeuma, Fernandesa i De Ligta na predahu, a u svlačionici je ostavio Dorgua, Fredricsona i Ugartea.

Nakon nekoliko prilika na obje strane Mbeumo je vratio United u igru golom u 75. minuti, a u 89. izjednačio je Maguire.

U raspucavanju koje je trajalo čak 18 minuta i proteglo se na 13 serija domaći su igrači bili mirniji i realizirali su čak 12 udaraca. Za United su promašili Cunha u petoj seriji (za pobjedu) i Mbeumo u posljednjoj seriji.