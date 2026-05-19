Manchester City već našao zamjenu za Guardiolu?

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Manchester City je bio spreman za odlazak Pepa Guardiole.

Jutro nakon što je nogometnim svijetom prohujala vijest o tome da se neponovljivi Katalonac povlači s klupe Građana na kraju sezone, mediji na Otoku objavili su i ime njegova nasljednika.

Enzo Maresca će, po svemu sudeći, biti novi trener Cityja.

POVEZANO Englezi: Pep Guardiola odlazi iz Manchester Cityja!

“Enzo Maresca ima usmeni dogovor s Manchester Cityjem, to je to. Talijanski trener od početka je glasio za idealnog kandidata da naslijedi Pepa Guardiolu. Sve je dogovoreno, Maresca će sa Cityjem potpisati trogodišnji ugovor. Nova era uskoro počinje“, objavio je vodeći europski stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Maresca je bio dio Guardiolina stručnog stožera u dva navrata, od kolovoza 2020. do svibnja 2021. te od lipnja 2022. do lipnja 2023. godine, kada je bio Pepov prvi pomoćnik. Treba spomenuti da je bio pomoćnik i Manuelu Pellegriniju u West Hamu.

Samostalno je vodio Parmu, Leicester City i Chelsea, u kojem je proveo godinu i pol dana i bilježio odlične rezultate, ali to nije bilo dovoljno za vlasnika Todda Boehlyja.

Uručio mu je otkaz za doček Nove, 2026. godine.

Rođen je 1980. godine u Pontecagnanu u Italiji. Kao igrač bio je borbeni veznjak, poznat po sjajnoj tehnici i pregledu igre. Najveći trag ostavio je u Sevilli, s kojom je osvojio dva Kupa Uefe i bio proglašen igračem utakmice u finalu 2006. godine protiv Middlesbrougha.

Slovi za trenera koji jako puno polaže na posjed lopte i pozicijsku igru, zbog čega ga često uspoređuju s Guardiolom. Odlično govori španjolski i engleski jezik, što mu je uvelike pomoglo u međunarodnoj trenerskoj karijeri.