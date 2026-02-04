Manchester City razbio Newcastle i izborio finale EFL Cupa s Arsenalom

Podijeli :

(AP Photo/Dave Thompson) via Guliver Image

U uzvratnoj utakmici polufinala EFL Cupa Manchester City je lakoćom pobijedio Newcastle. Nakon što su na St. James' Parku slavili s 2:0, na Etihadu su opet pobijedili, ovaj put s 3:1 što im je donijelo ukupno pobjedu od 5:1.

Već u sedmoj minuti je Omar Marmoush zabio za 1:0, a Egipćanin je bio precizan i u 29. minuti. Tri minute nakon njegovog gola za 2:0 u strijelce se upisao i Nizozemac Tijjani Reijnders.

Do kraja poluvremena više nije bilo pogodaka i Manchester City je na predah otišao s 3:0, odnosno s ukupnih 5:0 u dvomeču.

U drugom dijelu susreta Newcastle je smanjio na 3:1 u 62. minuti. Pogodak je zabio Anthony Elanga, bivši igrač Manchester Uniteda, najvećih rivala Građana. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata te je Manchester City s ukupnih 5:1 izborio finale EFL Cupa.

Ovim plasmanom u finale Manchester City je zakazao okršaj s Arsenalom koji je u svom polufinalu svladao Chelsea s ukupnih 4:2. Topnici, vodeća momčad Premier lige i drugoplasirani Građani snage će odmjeriti na Wembleyju 22. ožujka. Bit će to repriza finala iz 2018. godine kada je Manchester City slavio s 3:0.