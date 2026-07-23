Manchester City doveo novog igrača za 135 milijuna funti

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Dosadašnji veznjak Nottingham Foresta Elliot Anderson (23) novi je član Manchester Cityja, objavio je klub s Etihada.

Anderson je za City potpisao ugovor na pet godina, a Forest će dobiti čak 135 milijuna eura, što je druga najveća odšteta koju je platio neki “otočki klub”.

Rekord i dalje pripada Liverpoolu, koji je prošlog ljeta potrošio oko 146 milijuna eura kako bi doveo švedskog veznjaka Alexandera Isaka iz Newcastlea.

“Manchester City je jedan od najvećih klubova na svijetu, a njihova momčad je nevjerojatna, toliko jaka na svakoj poziciji. Čim sam znao da me žele, bio sam odlučan ostvariti ovaj transfer,” kazao je 23-godišnjak iz Whitley Bayja.

“Kao nogometaš, želiš se testirati na najvišoj razini. Biti u Cityju znači da imam tu priliku,” dodao je.

Anderson je karijeru počeo u Newcastle Unitedu, a 2024. je preselio u Nottingham Forest. Za englesku reprezentaciju je debitirao u rujnu 2025. protiv Andore, a za “Gordi Albion” je odigrao 17 utakmica. Nastupio je u svim utakmicama Engleske na Svjetskom prvenstvu, započevši svaku utakmicu osim utakmice za treće mjesto protiv Francuske (6-4), gdje je ušao kao zamjena.

“Njegov napredak posljednjih godina bio je zaista impresivan i pokazuje njegovu želju da bude najbolji igrač što može biti. Nudi energiju, izvanredan tempo rada i izniman raspon dodavanja,” pohvalio ga je Hugo Viana, direktor Cityja za nogomet.