Man. City vratio golmana koji je osvojio Svjetsko prvenstvo i Europsku ligu

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AP Photo/Butch Dill via Guliver

Vratar Marseillea Geronimo Rulli postat će novo pojačanje Manchester Cityja nakon što je engleski klub dogovorio sve uvjete transfera s 34-godišnjim Argentincem. City će francuskom klubu na ime odštete platiti 1,7 milijuna funti.

Rulli će potpisati dvogodišnji ugovor s Građanima i tako započeti svoj drugi mandat u klubu na Etihadu, gdje je boravio u sezoni 2016./17., ali tada nije upisao službeni nastup za prvu momčad.

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Iskusni čuvar mreže pamti se po finalu Europske lige u sezoni 2020./21. kada je u dresu Villarreala postigao pogodak u raspucavanju protiv Manchester Uniteda, a potom obranio udarac Davida de Gee za osvajanje trofeja. Za reprezentaciju Argentine odigrao je osam utakmica te bio dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2022. i Copa Américu 2024. godine.

Tijekom karijere branio je i za Real Sociedad, Montpellier te Ajax. U Manchester City stiže kao zamjena za engleskog reprezentativca Jamesa Trafforda koji je prešao u Leeds, te će imati ulogu pričuve neprikosnovenom Gianluigiju Donnarummi.