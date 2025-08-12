Luka Vušković pred odlaskom u novi klub, gledat ćemo ga na Sport Klubu

Hamburžani mlađeg brata Vuškovića navodno prate već dvije godine, a interes im je dodatno porastao otkako je mladi hrvatski reprezentativac u lipnju debitirao za A selekciju u utakmici protiv Češke. Njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom iznimno rano. U SuperSport HNL-u za Hajduk debitirao je samo dva dana nakon 16. rođendana i to u derbiju protiv Dinama.

Godinu kasnije otišao je na posudbu u poljski Radomiak Radom, gdje je u 14 nastupa postigao tri gola i već tada dosegnuo tržišnu vrijednost od sedam milijuna eura. Prošlu sezonu odradio je u belgijskom Westerlou, upisavši čak 36 ligaških nastupa (33 u početnoj postavi) i impresivnih sedam pogodaka, što je izniman učinak za braniča.

Posljednji put Vušković je za Tottenham zaigrao na azijskoj turneji, u prijateljskoj utakmici protiv Newcastlea u Seoulu (1:1), gdje je ušao s klupe. HSV ga želi dovesti kako bi pojačao obranu u svojoj povratničkoj sezoni u Bundesligi, no dogovor bi vjerojatno uključivao da Tottenham pokrije veći dio njegove plaće.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

BONUS VIDEO: