Ludnica u Premier ligi: Evo što sve trebate znati uoči posljednjeg kola

Od 17 sati kreće posljednje kolo Premier lige u kojemu će se voditi brojne bitke za pozicije. Jedino "nebitno" mjesto je ono za prvaka jer je Arsenal, još u utorak nakon remija Bournemoutha i Manchester Cityja, osvojio Premier ligu nakon 22 godine čekanja.

Tako će se u nedjelju voditi borbe za četvrtu, petu i šestu poziciju koje sve mogu voditi u Ligu prvaka. Tu bitku krojit će tri utakmice, Manchester City – Aston Villa, Liverpool – Brentford i Nottingham Forest – Bournemouth.

Jedini sigurni putnik u Ligu prvaka je Aston Villa koja je osvojila Europsku ligu, ali je osigurala i TOP 5. Međutim, oni porazom u nedjelju mogu pomoći engleskom nogometu. Naime, ako izgube od Manchester Cityja, a Liverpool slavi, sve će posložiti da šest engleskih ekipa izbori Ligu prvaka.

Ovakvim scenarijem bi Aston Villa završila peta te bi prema UEFA-inim pravilima Premier liga slala šest klubova u Ligi prvaka. Ukoliko Aston Villa ne završi peta, onda će se Liverpool i Bournemouth boriti za to peto mjesto. Redsi su u ovom trenutku bodovno u prednosti, ali imaju i solidnu prednost u gol-razlici nad Trešnjicama (+10 u odnosu na +4).

Iz borbe za Ligu prvaka spuštamo se u borbu za Europsku ligu i Konferencijsku ligu. Tamo je od sedmog Brightona do 10. Sunderlanda tek dva boda razlike (53 – 51). Tako čak četiri ekipe u posljednjem kolu love sedmo i osmo mjesto koje vode u Europsku, odnosno Konferencijsku ligu.

Brighton u posljednjem kolu igra s Manchester Unitedom koji je već izborio Ligu prvaka, Chelsea i Sunderland imaju izravni okršaj dok Brentford gostuje kod Liverpoola.

Bitke ni tu ne staju jer se spuštamo sve do 17. i 18. mjesta, odnosno borbe za ostanak. Dva kluba u akciji su Tottenham i West Ham, dva londonska kluba. Oba tima u posljednjem kolu igraju na domaćem terenu, Spursi dočekuju Everton dok će Čekićari ugostiti Leeds koji se nalazi u “ničijoj zemlji” na 14. mjestu.

West Hamu za ostanak u ligi treba pobjeda protiv Leedsa i poraz Tottenhama protiv Evertona. U slučaju istog broja bodova (pobjeda West Hama i remi Tottenhama) Spursi su u prednosti zbog znatno bolje gol-razlike (-10 u odnosu na -22).

Za Čekićare je dobra vijest što Spursi u 2026. godini u Premier ligi ne znaju za pobjedu te su upisali četiri remija na domaćem terenu. Trener Evertona i bivši strateg West Hama David Moyes najavio je ozbiljnu igru svoje ekipe jer želi plasman u TOP 10 Premier lige kako bi njegov klub zaradio nekoliko milijuna više na kraju sezone.

Sve utakmice kreću u 17 sati.