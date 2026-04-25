Ludnica u engleskoj petoj ligi: Zabili u 95. pa u 104. ispustili prednost i ostali bez promocije

Foto: Screenshot (X: Rochdale AFC)

U subotu od 13 sati i 30 minuta započela je odlučujuća utakmica za plasman u četvrti rang engleskog nogometa. Rochdale, drugoplasirana ekipa, ugostio je York, vodeću momčad National lige. Do 95. minute rezultat je bio 0:0 koji je vodio York u viši rang, ali je Rochdale tada došao do gola koji im je osigurao vodstvo od 1:0. Tu prednost čuvali su do 104. minute kada je York izjednačio i izborio viši rang nakon 10 godina čekanja.

Rochdale je u susret ušao sa 105 bodova dok je York posljednje gostovanje sezone dočekao sa 107. Značilo je to da im treba bod kako bi osigurali plasman u League Two, četvrti rang engleskog nogometa.

Da je riječ o nekoj drugoj nižoj ligi u Engleskoj, ovi bodovi bili bi dovoljni za viši rang, no ne i u petom rangu. Naime, National liga šalje samo jednog predstavnika izravno u četvrtu ligu dok se drugi određuje play-offom od drugog do sedmog mjesta.

To je zasmetalo i objema ekipama koje su dan prije derbija poslali zajedničko priopćenje Engleskom nogometnom savezu, EFL-u te Premier ligi u nadi kako će se dogovoriti da peta liga u viši rang šalje više klubova.

Uoči epske utakmice za promociju zajednički prozvali Engleski savez

Prvo poluvrijeme susreta Rochdalea i Yorka proteklo je bez pogodaka što je značilo da je gostujući klub držao pozitivan rezultat koji ga šalje u četvrtu ligu.

Međutim, do kraja nisu izdržali jer je Rochdale u 95. minuti zabio gol preko Emmanuela Dieseruvwea te su tako imali prednost koja ih je vodila u viši rang. Utakmica se zatim odužila zbog ulaska navijača u teren i to je pomoglo Yorku da u 104. dođe do gola koji ih je odveo u četvrti rang nakon 10 godina čekanja.