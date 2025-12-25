Loše vijesti za United: Fernandesa čeka najduža pauza dosad!

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Bruno Fernandes, portugalski reprezentativac u Manchester Unitedu, ozlijedio je bedreni mišić u posljednjoj prvenstvenoj utakmici protiv Aston Ville (1:2).

Otočki mediji nagađaju da će izostati najmanje tri tjedna, a izvori bliski momčadi kažu da će se vratiti za manchesterski derbi protiv Cityja, koji će biti na rasporedu 17. siječnja.

Tako će propustiti pet utakmica, a u šest godina koliko je u Unitedu, Fernandes je propustio samo dvije utakmice zbog ozljede i jednu zbog bolesti, što znači da će mu trenutna izostanak biti daleko najduža pauza u njegovom igranju za klub s Old Trafforda.

Trener Uniteda Ruben Amorim uoči okršaja u Newcastleu u petak ne može računati na ozlijeđenog Kobbieja Mainooa te napadača Bryana Mbeuma i Amada Dialla, od kojih potonji igraju na Afričkom prvenstvu.