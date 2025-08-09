Loše vijesti za City: Rodri opet mora pauzirati

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver

Veznjak Manchester Cityja ozlijedio se prilikom susreta protiv Al Hilala na Svjetskom klupskom prvenstvu.

Rodri će zbog ozljede mišića duže vrijeme morati izbivati s terena, a njegovo je stanje komentirao trener Građana Pep Guardiola.

“Rodri se osjeća bolje, ali je pretrpio ozbiljnu ozljedu protiv Al Hilala. Trenirao je bolje, nadamo se da će nakon međunarodne pauze u rujnu biti potpuno spreman”, rekao je Guardiola o španjolskom nogometašu.

City je prošle sezone odigrao rezultatski najlošije u posljednjih par godina, a Rodri, aktualni osvajač lopte, je krajem 2024. godine pretrpio tešku ozljedu ligamenta koljena te propustio cijeli ostatak sezone.