Liverpool u potpunosti isplatio Jotin ugovor, učinili su još nešto dosad neviđeno

Kao što je u danima nakon njegove smrti i najavljeno, Liverpool je u potpunosti isplatio preostali dio ugovora obitelji Dioga Jote.

U trenutku njegove tragične smrti, Jota je još imao dvije pune sezone ugovora s Liverpoolom, a trener Arne Slot potvrdio je da su vlasnici kluba u potpunosti ispunili svoje obećanje i isplatili novac njegovoj obitelji.

„Mnogo sam puta ponovio koliko sam bio ponosan na reakciju navijača u tim danima, ali vlasnici… Vlasnici su uglavnom ti koji kritiziraju, kao i treneri. Ali način na koji su riješili cijelu ovu situaciju… Platili su Diogovoj supruzi i djeci sav novac iz ugovora.

Možda ljudi misle da je to normalno, ali to nije u nogometu“, rekao je Slot.

Predsjednik Liverpoola, Tom Werner, nedavno je govorio o tome.

„Diogo je bio izvanredna osoba, ne zato što je bio sjajan nogometaš, sjajan strijelac. Bio je voljen jer je bio istinski dobar i ljubazan“, rekao je Werner, dodajući:

„Uvijek je tragedija kada netko prerano umre. Ali njegova smrt je zaista pogodila sve jer je bio toliko voljen. Bilo nam je važno odmah se obratiti njegovoj supruzi i uvjeriti je da zna da smo obitelj. Znam, reći ćete da je to klišej, ali mi iskreno mislimo da smo obitelj i htjeli smo se pobrinuti da ona i njihova djeca budu financijski osigurani.“

Liverpool je učinio još jednu stvar koju nikada u svojoj povijesti nije učinio – u svim juniorskim kategorijama i u prvoj momčadi ukinuo je broj 20, a riječi „zauvijek 20“ bile su ušivene na ovogodišnjem setu dresova.