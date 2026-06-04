Liverpool službeno predstavio novog trenera

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REUTERS/Dylan Martinez via Guliver Image

Ono što se neko vrijeme nagađalo, postalo je službeno u četvrtak navečer.

Donedavni trener Bournemoutha s kojim je izborio Europu prvi put u povijesti preuzeo je klupu Liverpoola. Riječ je o Andoniju Iraoli koji će na klupi Redsa zamijeniti Nizozemca Arnea Slota.

Nizozemac je u prvoj sezoni osvojio Premier ligu da bi u drugoj sezoni podbacio i zauzeo peto mjesto. Iako je izborio Ligu prvaka, Slot i Liverpool sporazumno su se razišli te je na njegovo mjesto stigao Iraola.

Baskijski trener na klupi Bournemoutha bio je od 2023. godine do kraja ove sezone kada je odlučio da je vrijeme za iskorak u karijeri. S Redsima je potpisao dvogodišnji ugovor koji vrijedi do 2028. godine.

“Uzbuđen sam. Svi znate koliko je Liverpool veliki klub, jedan od najvećih na svijetu. Uvijek sam mislio da je Liverpool poseban klub. Ne treba vam puno stvari da vas Liverpool privuče. Liverpool je Liverpool. Sve oko kluba je posebno, atmosfera, navijači, vrhunski igrači i šansa za borbu za titule. Ne može biti atraktivnije od ovoga.”