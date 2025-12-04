Liverpool objavio rođendansku čestitku za tragično preminulog Dioga Jotu

Prije nešto više od pet mjeseci Diogo Jota je tragično izgubio svoj život na španjolskim cestama. Njegova smrt ujedinila je nogometni svijet, a sjećanje na njega još uvijek ne blijedi. Tako su u Liverpoolu povodom njegovog rođendana objavili posebnu čestitku.
“Danas se, kao i svaki drugi dan, sjećamo Dioga Jote koji bi danas proslavio svoj 29. rođendan.
Sva naša ljubav, misli i molitve nastavljaju biti s njegovom ženom Rute, njegovom djecom, njegovim roditeljima i svim njegovim prijateljima, kao i od njegovog brata Andrea.
Zauvijek u našim srcima, zauvijek naš broj 20″, zaključili su na svojim društvenim mrežama Redsi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!