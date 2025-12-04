Liverpool objavio rođendansku čestitku za tragično preminulog Dioga Jotu

Podijeli :

xAlfiexCosgrove/NewsxImagesx via Guliver Image

Prije nešto više od pet mjeseci Diogo Jota je tragično izgubio svoj život na španjolskim cestama. Njegova smrt ujedinila je nogometni svijet, a sjećanje na njega još uvijek ne blijedi. Tako su u Liverpoolu povodom njegovog rođendana objavili posebnu čestitku.

“Danas se, kao i svaki drugi dan, sjećamo Dioga Jote koji bi danas proslavio svoj 29. rođendan.

Sva naša ljubav, misli i molitve nastavljaju biti s njegovom ženom Rute, njegovom djecom, njegovim roditeljima i svim njegovim prijateljima, kao i od njegovog brata Andrea.

Zauvijek u našim srcima, zauvijek naš broj 20″, zaključili su na svojim društvenim mrežama Redsi.