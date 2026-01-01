Liverpool na Novu godinu upisao neočekivani kiks na Anfieldu

Podijeli :

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

U prvoj utakmici Premier lige u 2026. godini Liverpool je na Anfieldu ugostio Leeds United. Očekivala se pobjeda Redsa s obzirom na to da su 2025. završili u sjajnom ritmu. To im nije pomoglo da upišu pobjedu protiv Leedsa te je susret završio remijem bez golova.

Prvo poluvrijeme završilo je bez golova, a ključan trenutak dogodio se oko 30. minute kada je Hugo Ekitike promašio veliku priliku za vodstvo Liverpoola.

VIDEO / Hit-napadač Liverpoola Novu godinu otvorio nevjerojatnim promašajem

Bila je to prilika za otvaranje utakmice pa nije neočekivano što u drugom dijelu nije bilo prevelikih prilika. Treba izdvojiti gol Dominica Calvert-Lewina u 82. minuti koji je poništen zbog malog zaleđa.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka i susret je završio 0:0. Liverpool je svejedno ostao na četvrtom mjestu s 33 boda, 12 bodova manje od vodećeg Arsenala. Leeds je, s druge strane, sada na 16. mjestu s 21 bodom te 18. mjestu, posljednjem koje vodi u Championship, bježe sedam bodova.