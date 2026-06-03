Liverpool je sve dogovorio s novim trenerom; već radi na transferima

Engleski velikan Liverpool postigao je usmeni dogovor sa španjolskim stručnjakom 43-godišnjim Andonijem Iraolom, koji treba postati novi trener kluba s Anfielda, objavili su britanski mediji. Fabrizio Romano doznaje i kako je stručnjak već započeo s pripremom nove sezone.

Iraola će na trenerskoj klupi naslijediti Nizozemca Arnea Slota, koji je dobio otkaz nakon što su “Redsi” završili na petom mjestu Premier lige sa 25 bodova manje od prvaka Arsenala.

Iraola će potpisati dvogodišnji ugovor s Liverpoolom, a službena objava da preuzima “Redse” očekuje do kraja tjedna. Španjolski trener preferira kratkoročne ugovore, kakve je imao dok je vodio ciparski AEK iz Larnace, španjolske klubove Mirandes i Rayo Vallecano, te Bournemouth, s kojim je u protekloj sezoni osvojio šesto mjesto u engleskom prvenstvu i time izborio plasman u Europsku ligu.

Španjolski strateg želi da mu se u Liverpoolu pridruže i njegovi pomoćnici dok je bio trener Bournemoutha, Tommy Elphick i Shaun Cooper.

Stručnjak za transfere Fabrizio Romano dodaje i kako se Iraola već primio posla na Anfieldu te je aktivno uključen u izradu transferne politike te pripremanje strategije za novu sezonu.