Liverpool izborio četvrto kolo FA Cupa: Wirtz zabio novi pogodak

xAlfiexCosgrove/NewsxImagesx via Guliver Image

U ponedjeljak navečer na Anfieldu je odigrana utakmica trećeg kola FA Cupa. Liverpool je ugostio Barnsley, klub iz engleskog trećeg ranga (League One). Redsi su prolazak u četvrto kolo FA Cupa izborili pobjedom od 4:1.

Liverpool je protiv trećeligaša poveo već u devetoj minuti. Tada je na asistenciju Alexisa Mac Allistera pogodio Dominik Szoboszlai. Sredino prvog dijela Redsi su golom Jeremieja Frimponga došli do povećanja vodstva na 2:0.

Međutim, do kraja prvog dijela Barnsley je uspio zakomplicirati susret golom Adama Phillipsa, bivšeg igrača Liverpoola koji je klub napustio prije devet godina kada je prešao u Norwich.

U drugom dijelu nije bilo golova sve do 84. minute kada je Florian Wirtz, drugo najskuplje pojačanje u povijesti Liverpoola zabio za 3:1. Njemu je za gol asistirao Hugo Ekitike, još jedno skupocjeno pojačanje Redsa. Ovo je Wirtzu inače tek treći pogodak u dresu Liverpoola. Dosad je dva zabio u Premier ligi, a ovo mu je prvi izvan domaćeg prvenstva.

Asisten za treći pogodak do kraja utakmice se upisao u strijelce. Ekitike je u 94. minuti zabio za konačnih 4:1.

Liverpool je ovom pobjedom izborio četvrto kolo FA Cupa. Ždrijeb koji je održan netom prije ove utakmice odlučio je da će Redsi u sljedećoj fazi na Anfieldu ugostiti Brighton.