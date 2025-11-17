Liverpool ga prodao za 16 milijuna, nakon tog igrao u osmoj ligi, a sad preselio u – Bugarsku!

Podijeli :

xMickxHaynesx via Guliver

Bio je velika nada Liverpoola.

Jordon Ibe za Liverpool je odigrao 58 utakmica i zabio četiri gola, no nikako se nije mogao nametnuti na Anfieldu te je u ljeto 2016. prodan Bournemouthu za 16 milijuna eura.

POVEZANO Engleska legenda oštro kritizirala skupocjeno pojačanje Liverpoola

Za Bournemouth odigrao je 92 utakmice i zabio pet golova, a onda mu je sve krenulo nizbrdo. Nakon Engleske uslijedila je epizoda u Turskoj, a onda niže engleske lige. Nedavno je potpisao za engleskog osmoligaša Sittingbourne, no nakon samo 17 dana raskinuo je ugovor.

Sada 29-godišnji napadač potpisao je kao slobodan igrač za Lokomotiv iz Sofije te se vratio u prvoligaški nogomet nakon šest godina. Lokomotiv je trenutačno 11. momčad bugarske lige i pokušat će im pomoći da se spasi od ispadanja.

Ibe je 2021. godine otkrio da se godinama borio s teškom depresijom, ali sada je navodno puno bolje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.