Liverpool dovodi mladog Francuza za 70 milijuna eura

xGiuseppexVelletrix via Guliver

Talentirani branič Rennesa, 20-godišnji Jeremy Jacquet, od sljedeće će sezone nositi crveni dres Liverpoola.

Kako su u kasnim večernjim satima u nedjelju prenijeli engleski i francuski mediji, dva su kluba postigla dogovor o transferu mladog francuskog reprezentativca.

Dogovoreno je da Jérémy Jacquet do kraja sezone ostane u Rennesu, a da se tijekom ljeta preseli u Liverpool.

Prema pisanju BBC Sporta, engleski će klub na ime odštete platiti 60 milijuna funti (oko 69,3 milijuna eura), od čega 55 milijuna funti fiksno, uz dodatnih pet milijuna kroz bonuse.

Jeremy je već dogovorio osobne uvjete s Redsima.

Liverpool je prošloga ljeta u posljednji trenutak ostao bez engleskog reprezentativca Marca Guehija, da bi kapetan Crystal Palacea ovoga siječnja prešao u Manchester City.

Za mladog braniča interes je još prošloga ljeta pokazivao Arsenal. Poznato je i da je Chelsea tijekom ovog prijelaznog roka vodio razgovore s Jacquetom, no francuski klub i igrač na kraju su prihvatili uvjete Liverpoola.

Engleski prvak želi pojačati konkurenciju na stoperskoj poziciji. Prošloga je ljeta doveo 19-godišnjeg Giovannija Leonija iz Parme, no talentirani je Talijan doživio tešku ozljedu 23. rujna na debiju protiv Southamptona u Engleskom liga kupu.

Također, ugovor francuskog braniča Ibrahime Konatea istječe na kraju ove sezone.

Jeremy Jacquet ima 20 godina (rođen je 13. srpnja 2005. u predgrađu Pariza), prošao je akademiju Rennesa i za prvu momčad debitirao u siječnju 2024. Jedno je vrijeme bio na posudbi u Clermontu.

Ove je sezone upisao 18 nastupa za Rennes i dobrim igrama privukao pozornost najjačih europskih klubova.

Član je mlade reprezentacije Francuske, a Liverpool ga vidi kao dugoročnu investiciju.