Liverpool dovodi kapetana Barcelone! Fabrizio Romano objavio ‘Here we go’

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AP Photo/Joan Monfort via Guliver Images

Liverpool je napravio veliki posao na nogometnom tržištu i na pragu je dovođenja Ronalda Arauja iz Barcelone. Urugvajski stoper, koji je u katalonskom velikanu nosio i kapetansku traku, karijeru bi trebao nastaviti na Anfieldu.

Vijest je kasno u petak objavio Fabrizio Romano, jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za nogometne transfere. Prema njegovim informacijama, Liverpool i Barcelona postigli su usmeni dogovor o Araujoovoj posudbi, a posao je dobio zeleno svjetlo i od Barcelonina sportskog direktora Deca.

Romano je uz objavu dodao svoj prepoznatljivi “Here we go”, što znači da je transfer praktički dogovoren te da preostaje završiti formalnosti.

Araujo bi trebao biti veliko pojačanje za Liverpoolovu obranu. Urugvajac je godinama bio jedan od ključnih igrača Barcelone, a posebno se ističe fizičkom snagom, brzinom i kvalitetom u duelima. Upravo bi ga te karakteristike mogle učiniti vrlo pogodnim za zahtjevan ritam Premier lige.

Za sada nisu poznati svi detalji dogovora. Nije jasno ni ima li Liverpool opciju otkupa Araujoova ugovora nakon isteka posudbe.

Ako se posao zaključi prema najavama, 27-godišnji Urugvajac prvi će put u karijeri zaigrati u Engleskoj, dok će Liverpool dobiti jedno od najzvučnijih obrambenih pojačanja ovog prijelaznog roka.