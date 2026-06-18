Liverpool doveo španjolskog reprezentativca kojemu je agent Andy Bara

Podijeli :

xAgenciaxLOFx via Guliver Image

Već je u srijedu bilo poznato da je Liverpool dogovorio sve sa španjolskim reprezentativcem Victorom Munozom.

Tu vijest objavio je talijanski novinar Fabrizio Romano koji je otkrio da će donedavni veznjak Osasune i aktualni član španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi otići put Liverpoola.

Andy Bara o Livakovićevom ostanku u Dinamu: ‘Sigurno napušta Tursku’ Barina Kustošija dovela pojačanje iz Hajduka: Bio je član uspješne juniorske generacije Bijelih

Iz redova engleskog velikana nisu dugo čekali na potvrdu te vijesti pa su u večernjim satima u četvrtak objavili da će Munoz prijeći u Redse te da se čeka samo radna dozvola koja je potrebna za prelazak u engleske klubove zbog izlaska iz Europske unije.

Munozu je inače agent Hrvat Andy Bara koji je ovaj posao dogovorio za 34,5 milijuna funti (40 milijuna eura). Za Osasunu je Munoz odigrao 36 utakmice, zabio pet golova i tri asistencije, a prije dolaska u Baskiju igrao je za Real Madrid. Tamo je nastupao za mladu momčad (RM Castilla) u kojoj je skupio 63 nastupa, 13 golova i sedam asistencija.

Za reprezentaciju Španjolske odigrao je dvije utakmice uz jedan postignuti gol. Njega sada na Svjetskom prvenstvu čeka ogled sa Saudijskom Arabijom u sklopu drugog kola skupine H.