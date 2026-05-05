Livaković bi nakon SP-a mogao u Premier ligu?

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Sve je manje izgledno da će Dominik Livaković ostati na Maksimiru.

Iako se u Dinamu i dalje nadaju da je moguć ostanak Dominika Livakovića, da bi se mogao pronaći kakav model dogovora s Fenerbahčeom, svima postaje jasno da je takav scenarij sve manje izgledan. Podsjetimo, u Maksimiru je na posudbi iz turskog velikana do kraja sezone.

Poznato je već da Livakovića žele Torino i Genoa, a kako piše Germanijak, sad je u priču ušao londonski Crystal Palace, aktualni polufinalist Konferencijske lige. U Palaceu je i Borna Sosa.

Fenerbahče za Livakovića traži oko pet milijuna eura, za Crystal Palace to ne bi trebao biti problem. Njegov dolazak u Palace ovisit će i o aktualnom vrataru Crystal Palacea, kapetanu Deanu Hendersonu. Engleski mediji pišu zadnjih dana da se očekuju pregovori o novom ugovoru i njegovu ostanku, ali ne isključuje se i mogućnost odlaska sa Selhurst Parka.