Leicesteru potvrđeno oduzimanje bodova: Prijeti im ispadanje u treću ligu

Engleskom nogometnom drugoligašu Leicesteru odbijena je žalba te je time potvrđena kazna oduzimanja šest bodova zbog kršenja financijskih pravila u engleskom nogometu.

Neovisno žalbeno vijeće potvrdilo je raniju preporuku neovisne komisije te je Leicester kažnjen jer je prekršio pravila EFL-a o profitu i održivosti poslovanja tijekom sezone 2023./24. Time je Leciester, pet kola prije kraja Championshipa, skliznuo u zonu ispadanja.

Prije deset godina Leicester je na senzacionalan način po prvi puta u svojoj povijesti osvojio Premier ligu, a do kraja sezone će se grčevito boriti kako ne bi od iduće sezone bio dio tamošnje treće lige.

Trenutačno je na 22. mjestu ljestvice i u zoni je ispadanja kao i Oxford te Sheffield Wednesday. Ranije je Sheffield Wednesday kažnjen s čak 18 bodova i trenutačno taj sastav na kontu ima minus pet bodova. Prvi klubovi ispred Leicestera na ljestvici su Portsmouth koji ima bod više te West Bromwich koji ima četiri boda više.