Legendarnom Sir Alexu Fergusonu pozlilo na najvećem engleskom derbiju: Nakon pregleda pušten kući

REUTERS/Phil Noble via Guliver Images

Legendarnom bivšem treneru Manchester Uniteda, 84-godišnjem Sir Alexu Fergusonu, pozlilo je prije današnjeg derbija s Liverpoolom, zbog čega je napustio Old Trafford i prije početka utakmice, prenosi The Sun.

Ferguson je bio na stadionu uoči susreta Premier lige, ali je neposredno prije početnog zvižduka osjetio zdravstvene tegobe. Liječnici su mu pružili pomoć u tunelu Stretford Enda, nakon čega je prevezen do vozila hitne pomoći na dodatni pregled.

Prema izvoru za SunSport, Ferguson je tijekom pregleda bio u vozilu hitne pomoći i osjećao se dobro. Nakon što je pregled završen, napustio je stadion i otišao kući. Iz Manchester Uniteda nisu željeli komentirati cijeli slučaj.

Ferguson redovito dolazi na domaće utakmice kluba i ima svoje mjesto u direktorskoj loži na Old Traffordu. Nakon povlačenja s trenerske funkcije 2013. godine, 12 godina je obnašao ulogu klupskog ambasadora.

Njegov godišnji ugovor vrijedan dva milijuna funti prošle je godine raskinuo novi suvlasnik kluba, Sir Jim Ratcliffe.