Legendarnom Kevinu Keeganu dijagnosticiran rak

Kevin Keegan nedavno je primljen u bolnicu zbog dugotrajnih abdominalnih tegoba, a pretrage su otkrile da je riječ o raku za koji će uskoro započeti liječenje.
Tužnu je vijest objavila njegova obitelj u službenom priopćenju u kojem izražavaju zahvalnost medicinskom timu na brzom djelovanju i nastavljenoj skrbi te pozvala na poštivanje privatnosti u ovom teškom razdoblju.
“Ove pretrage otkrile su dijagnozu raka, zbog kojeg će se Kevin liječiti. Kevin je zahvalan medicinskom timu na njihovoj intervenciji i kontinuiranoj skrbi. Tijekom ovog teškog vremena, obitelj traži privatnost i neće davati daljnje komentare”, poručila je obitelj.
Keegan, rođen 14. veljače 1951. u Armthorpeu, jedna je od najvećih ikona engleskog nogometa. Karijeru je započeo u Scunthorpeu, a vrhunac igračkih dana doživio je u Liverpoolu, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, Ligu prvaka i dva UEFA kupa.
Godine 1977. preselio je u HSV, gdje je osvojio Bundesligu i dvaput zaredom (1978. i 1979.) Zlatnu loptu te igrao finale Lige prvaka. Kasnije je nastupao za Southampton, Newcastle i Blacktown City.
Za Englesku je upisao 63 nastupa i 21 pogodak te nastupio na SP-u 1982. Kao trener je s Newcastleom dvaput bio viceprvak Premier lige, a englesku reprezentaciju vodio je od 1999. do 2000. godine.
