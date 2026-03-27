Legendarni engleski trener nakon više od 40 godina preuzima klub u Championshipu

Nogomet 27. ožu 2026
xStephenxFlynnx PSI-22183-0009 via Guliver Image

Roy Hodgson (78) ponovno preuzima klupu Bristol Cityja, objavio je klub, a momčad će voditi do kraja aktualne sezone.

Iskusni engleski stručnjak vraća se u Bristol nakon čak 44 godine, budući da je klub već trenirao u sezoni 1981./1982.

„Razgovori s upravom bili su vrlo pozitivni i veselim se prilici da pomognem momčadi do kraja sezone. Odmah krećemo s radom i cilj nam je dobra predstava na Veliki petak“, poručio je Hodgson.

Tijekom bogate karijere vodio je brojne klubove i reprezentacije, uključujući Liverpool, Fulham, Crystal Palace, West Bromwich Albion i Blackburn Rovers, a bio je i izbornik Engleske te Švicarske.

